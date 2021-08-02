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Финалы
Идет  день олимпиады
02.08.2021 11:46
Рубрика: Спорт

Стрелок Каменский принес России 45-ю медаль Олимпиады в Токио

Стрелок Сергей Каменский завоевал серебряную медаль в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 м.
Текст: Максим Домчев
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россиянин в финале боролся за победу, но в итоге стал обладателем серебряной награды. Эта медаль стала 45-й для наших спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

Первое место занял представитель Китая Чжан Чанхун. В финале он набрал 466 баллов. Это новый мировой и олимпийский рекорд. Каменский показал результат 464,2 балла.

Бронзу завоевал стрелок из Сербии Миленко Себич.

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