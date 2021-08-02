Стрелок Каменский принес России 45-ю медаль Олимпиады в Токио
Россиянин в финале боролся за победу, но в итоге стал обладателем серебряной награды. Эта медаль стала 45-й для наших спортсменов на Олимпийских играх в Токио.
Первое место занял представитель Китая Чжан Чанхун. В финале он набрал 466 баллов. Это новый мировой и олимпийский рекорд. Каменский показал результат 464,2 балла.
Бронзу завоевал стрелок из Сербии Миленко Себич.
Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 09:48
Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа
Мама Виталины Бацарашкиной - о пути дочки к "золоту" 01.08.2021
Сегодня Виталина Бацарашкина в свои 24 года - самый титулованный спортсмен в истории отечественной стрельбы: у стрелка из Омска еще и "серебро", взятое неожиданно для всех в Рио-де-Жанейро 5 лет назад. Что стоит за этими медалями никто не знает лучше, чем мама Ирина Григорьевна
Евгений Рылов и его тренер - о качествах, необходимых чемпиону 01.08.2021
За Олимпиаду президент ВФП Владимир Сальников поставил всей команде твердую четверку, отдельно отметив Евгения Рылова за две победы на дистанциях 100 и 200 м на спине. Какие качества помогли Рылову оказаться на высшей ступеньке пьедестала в Токио, "РГ" выяснила у его тренера Андрея Шишина