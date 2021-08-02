Россиянин в финале боролся за победу, но в итоге стал обладателем серебряной награды. Эта медаль стала 45-й для наших спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

Первое место занял представитель Китая Чжан Чанхун. В финале он набрал 466 баллов. Это новый мировой и олимпийский рекорд. Каменский показал результат 464,2 балла.

Бронзу завоевал стрелок из Сербии Миленко Себич.