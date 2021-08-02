Гандболистка Калинина забила первый вратарский мяч России на Олимпиадах
Голкипер Виктория Калинина установила уникальное достижение в матче против Испании: она стала автором первого вратарского гола российской сборной в истории на Олимпиадах.
Калинина отличилась в концовке второго тайма, когда соперницы сняли вратаря. Виктории удалось забить через всю площадку.
Напомним, что россиянки победили Испанию (34:31) и финишировали на втором месте в группе "В". Первая строчка досталась шведским спортсменкам.
Виктория Калинина забила ПЕРВЫЙ вратарский гол для нашей сборной на Олимпиадах 😍— Матч ТВ (@MatchTV) August 2, 2021
Наслаждайся моментом, который вошел в историю 🙌 pic.twitter.com/CMUIJ6LdoV
Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 09:48
Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа
Мама Виталины Бацарашкиной - о пути дочки к "золоту" 01.08.2021
Сегодня Виталина Бацарашкина в свои 24 года - самый титулованный спортсмен в истории отечественной стрельбы: у стрелка из Омска еще и "серебро", взятое неожиданно для всех в Рио-де-Жанейро 5 лет назад. Что стоит за этими медалями никто не знает лучше, чем мама Ирина Григорьевна
Евгений Рылов и его тренер - о качествах, необходимых чемпиону 01.08.2021
За Олимпиаду президент ВФП Владимир Сальников поставил всей команде твердую четверку, отдельно отметив Евгения Рылова за две победы на дистанциях 100 и 200 м на спине. Какие качества помогли Рылову оказаться на высшей ступеньке пьедестала в Токио, "РГ" выяснила у его тренера Андрея Шишина