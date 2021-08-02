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Идет  день олимпиады
02.08.2021 10:31
Рубрика: Спорт

Гандболистка Калинина забила первый вратарский мяч России на Олимпиадах

Текст: Артур Нанян (Токио)
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Голкипер Виктория Калинина установила уникальное достижение в матче против Испании: она стала автором первого вратарского гола российской сборной в истории на Олимпиадах.

Калинина отличилась в концовке второго тайма, когда соперницы сняли вратаря. Виктории удалось забить через всю площадку.

Напомним, что россиянки победили Испанию (34:31) и финишировали на втором месте в группе "В". Первая строчка досталась шведским спортсменкам.

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