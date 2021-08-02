Гандболистка Калинина забила первый вратарский мяч России на Олимпиадах

Голкипер Виктория Калинина установила уникальное достижение в матче против Испании: она стала автором первого вратарского гола российской сборной в истории на Олимпиадах.

Калинина отличилась в концовке второго тайма, когда соперницы сняли вратаря. Виктории удалось забить через всю площадку.

Напомним, что россиянки победили Испанию (34:31) и финишировали на втором месте в группе "В". Первая строчка досталась шведским спортсменкам.