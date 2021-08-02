Лешуков и Семенов вышли в четвертьфинал турнира по пляжному волейболу в Токио

Российский дуэт Илья Лешуков и Константин Семенов прошли в 1/4 финала олимпийского турнира по пляжному волейболу.

В понедельник в матче 1/8 финала Лешуков и Семенов встречались с представителями Чили Эстебаном Гримальтом и Марко Гримальтом.

Наши спортсмены выиграли обе партии с одинаковым счетом - 21:16.

Следующими соперниками россиян станут норвежцы Андреас Мол и Кристиан Серум. С ними Лешуков и Семенов играли в одной группе и победили.

Встречи 1/4 финала пройдут 4 августа.