Лешуков и Семенов вышли в четвертьфинал турнира по пляжному волейболу в Токио
Российский дуэт Илья Лешуков и Константин Семенов прошли в 1/4 финала олимпийского турнира по пляжному волейболу.
В понедельник в матче 1/8 финала Лешуков и Семенов встречались с представителями Чили Эстебаном Гримальтом и Марко Гримальтом.
Наши спортсмены выиграли обе партии с одинаковым счетом - 21:16.
Следующими соперниками россиян станут норвежцы Андреас Мол и Кристиан Серум. С ними Лешуков и Семенов играли в одной группе и победили.
Встречи 1/4 финала пройдут 4 августа.
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