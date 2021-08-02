Результат отказавшегося уходить с ринга боксера Алиева аннулирован

Как заявили в оргкомитете Игр в Токио, за недопустимые действия Алиев дисквалифицирован, а его выступление аннулировано.

Организаторы отметили, что спортсмен вел себя недопустимо. "После вынесенного предупреждения в конце второго раунда он повел себя неуважительно по отношению к рефери, использовал ненормативную лексику", - говорится в заявлении.

Инцидент произошел первого августа. Алиев в весовой категории свыше 91 кг встречался с британцем Фрейзером Кларком. В итоге французский спортсмен был дисквалифицирован, но отказался покидать ринг.