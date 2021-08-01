Французский боксер не стал извиняться за оскорбление судей
Французский боксер Мурад Алиев отказался приносить извинения судьям, которых он оскорбил после остановки боя. Также он не стал извиняться и за устроенную акцию протеста, когда он долгое время не покидал ринг.
Во втором раунде четвертьфинального боя против Фрейзера Кларка из Великобритании Алиев был дисквалифицирован за удар головой.
Алиев в грубой форме выразил свое несогласие с принятым решением и не покидал ринг более часа. А после этого инцидента заявил, что не будет приносить извинения за поведение.
"С чего бы я должен это делать? Это эмоции, меня незаконно признали проигравшим. Я не нарушал правил, мог выйти в полуфинал, и тут такое решение! Конечно, я был недоволен после этого, я проявил эмоции ", - приводит слова Алиева ТАСС.
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