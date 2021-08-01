Родившийся в Москве боксер из Франции час не покидал ринг в знак протеста

В турнире боксеров произошел скандал. Боксер из Франции Мурад Алиев на протяжении часа не покидал ринг после дисквалификации в четвертьфинале Олимпиады в Токио.

Алиев, родившийся в Москве, а ныне представляющий Францию, выразил несогласие с решением судей.

В поединке в весовой категории до 91 кг Алиев встречался с представителем Великобритании Фрейзером Кларком и был дисквалифицирован во втором раунде за опасные движения головой. После этого французский боксер сел в углу ринга, но организаторам удалось увести его оттуда. Однако Алиев снова вернулся и просидел там почти час.

Ранее недовольство решением судей выразил российский боксер Имам Хатаев, не согласившийся в поражением в полуфинале в весовой категории до 81 кг.