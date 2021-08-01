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01.08.2021 09:07
Рубрика: Спорт

Родившийся в Москве боксер из Франции час не покидал ринг в знак протеста

Текст: Максим Домчев
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В турнире боксеров произошел скандал. Боксер из Франции Мурад Алиев на протяжении часа не покидал ринг после дисквалификации в четвертьфинале Олимпиады в Токио.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Боксер Хатаев завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Токио

Алиев, родившийся в Москве, а ныне представляющий Францию, выразил несогласие с решением судей.

В поединке в весовой категории до 91 кг Алиев встречался с представителем Великобритании Фрейзером Кларком и был дисквалифицирован во втором раунде за опасные движения головой. После этого французский боксер сел в углу ринга, но организаторам удалось увести его оттуда. Однако Алиев снова вернулся и просидел там почти час.

Ранее недовольство решением судей выразил российский боксер Имам Хатаев, не согласившийся в поражением в полуфинале в весовой категории до 81 кг.

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