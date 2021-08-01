Боксер Хатаев завоевал бронзу Олимпиады в Токио

Первым из российских боксеров свой поединок в полуфинале олимпийского турнира проводил Имам Хатаев в весовой категории до 81 кг. Его соперником стал представитель Великобритании Бенджамин Уиттекер.

По итогам трех раундов раздельным решением судей победу праздновал британский боксер. Хатаев принес первую медаль сборной России по боксу, завоевав бронзу.

Позднее в воскресенье свой полуфинальный поединок проведет Андрей Замковой (до 69 кг), а в рамках четвертьфинальной стадии на ринг выйдут Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Иван Верясов (свыше 91 кг).