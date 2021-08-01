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Идет  день олимпиады
01.08.2021 07:15
Рубрика: Спорт

Боксер Хатаев завоевал бронзу Олимпиады в Токио

Российский боксер Имам Хатаев не смог выйти в финал в весовой категории до 81 кг и стал бронзовым призером Игр в Токио.
Текст: Максим Домчев
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Первым из российских боксеров свой поединок в полуфинале олимпийского турнира проводил Имам Хатаев в весовой категории до 81 кг. Его соперником стал представитель Великобритании Бенджамин Уиттекер.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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По итогам трех раундов раздельным решением судей победу праздновал британский боксер. Хатаев принес первую медаль сборной России по боксу, завоевав бронзу.

Позднее в воскресенье свой полуфинальный поединок проведет Андрей Замковой (до 69 кг), а в рамках четвертьфинальной стадии на ринг выйдут Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Иван Верясов (свыше 91 кг).

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