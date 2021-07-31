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Идет  день олимпиады
31.07.2021 13:26
Рубрика: Спорт

Зенфира Магомедалиева вышла в полуфинал Олимпиады в боксе

Текст: Максим Домчев
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россиянка Зенфира Магомедалиева гарантировала себе медаль олимпийского турнира по боксу.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Боксер Замковой вышел в полуфинал Олимпиады и гарантировал себе медаль

В субботу Магомедалиева проводила четвертьфинальный бой в весовой категории до 75 кг против Ради Адосинду Грамане из Мозамбика.

Россиянка, являющаяся двукратной чемпионкой мира в категориях до 81 кг и свыше 81 кг, победила раздельным решением судей и гарантировала себе как минимум бронзовую медаль.

Полуфинальный поединок с ее участием состоится 6 августа.

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