Зенфира Магомедалиева вышла в полуфинал Олимпиады в боксе

Россиянка Зенфира Магомедалиева гарантировала себе медаль олимпийского турнира по боксу.

В субботу Магомедалиева проводила четвертьфинальный бой в весовой категории до 75 кг против Ради Адосинду Грамане из Мозамбика.

Россиянка, являющаяся двукратной чемпионкой мира в категориях до 81 кг и свыше 81 кг, победила раздельным решением судей и гарантировала себе как минимум бронзовую медаль.

Полуфинальный поединок с ее участием состоится 6 августа.