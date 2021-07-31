Зенфира Магомедалиева вышла в полуфинал Олимпиады в боксе
Россиянка Зенфира Магомедалиева гарантировала себе медаль олимпийского турнира по боксу.
В субботу Магомедалиева проводила четвертьфинальный бой в весовой категории до 75 кг против Ради Адосинду Грамане из Мозамбика.
Россиянка, являющаяся двукратной чемпионкой мира в категориях до 81 кг и свыше 81 кг, победила раздельным решением судей и гарантировала себе как минимум бронзовую медаль.
Полуфинальный поединок с ее участием состоится 6 августа.
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