Боксер Замковой вышел в полуфинал Олимпиады и гарантировал себе медаль

Россиянин Андрей Замковой в четвертьфинале олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 69 кг победил Эскерхана Мадиева из Грузии. Таким образом, наш спортсмен вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль Олимпийских игр.

1 августа он выйдет на ринг против кубинца Роньеля Иглесиаса.

Отметим, ранее в пятницу медали Олимпиады себе гарантировали Имам Хатаев (в весовой категории до 81 кг) и Муслим Гаджимагомедов (в весовой категории до 91 кг). Они также вышли в полуфинальную стадию соревнований.