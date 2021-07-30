Боксер Замковой вышел в полуфинал Олимпиады и гарантировал себе медаль
Россиянин Андрей Замковой в четвертьфинале олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 69 кг победил Эскерхана Мадиева из Грузии. Таким образом, наш спортсмен вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль Олимпийских игр.
1 августа он выйдет на ринг против кубинца Роньеля Иглесиаса.
Отметим, ранее в пятницу медали Олимпиады себе гарантировали Имам Хатаев (в весовой категории до 81 кг) и Муслим Гаджимагомедов (в весовой категории до 91 кг). Они также вышли в полуфинальную стадию соревнований.
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