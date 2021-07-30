Зверев сенсационно обыграл Джоковича в полуфинале Олимпиады
Немецкий теннисист Александр Зверев сенсационно победил в полуфинале олимпийского теннисного турнира первую ракетку мира Новака Джоковича - 1:6, 6:3, 6:1.
А ведь в середине второго сета Джокович вел 3:2 с брейком. Казалось, уже ничто не помешает сербу выйти в финал, но Зверев неожиданно собрался и стал выигрывать гейм за геймом. В третьей партии он и вовсе не оставил Новаку никаких шансов - 6:1.
Отметим, что в финале Зверев встретится с россиянином Кареном Хачановым. Ну а Джокович и испанец Пабло Карреньо-Буста поборются за бронзовые медали.
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