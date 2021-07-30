В финале олимпийского теннисного турнира Хачанов сыграет со Зверевым
Определилась финальная пара олимпийского теннисного турнира в одиночном разряде: за золото поборются россиянин Карен Хачанов и представитель Германии Александр Зверев.
В полуфинале Хачанов уверенно обыграл обидчика Даниила Медведева - испанца Пабло Карреньо-Бусту (6:3, 6:3). Карен стал первым россиянином, вышедшим в финал Олимпиады с 2000 года. Что касается Зверева, то он сотворил главную сенсацию соревнований, одержав волевую победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем - 1:6, 6:3, 6:1.
Добавим, что ранее Хачанов и Зверев выясняли отношения на корте четыре раза. Счет в личных противостояниях между ними равный - 2:2. Но что интересно - в двух последних поединках сильнее оказывался Карен, причем оба матча прошли на харде.
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