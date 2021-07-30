Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото Олимпиады в Токио
В финале соревнований Бацарашкина сумела опередить представительницу Кореи Мин Чон Ким. Бронзовая медаль досталась китаянке Цзяжуйсюань Сяо.
Для Бацарашкиной это золото стало уже вторым в Токио. Ранее она победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
Также Бацарашкина вместе с Артемом Черноусовым стала серебряным призером в соревнованиях в миксте в стрельбе с 10 метров.
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