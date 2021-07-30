Павлюченкова и Рублев вышли в финал Олимпиады в миксте
Российские теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова вышли в финал олимпийского турнира в миксте, гарантировав тем самым нашей команде как минимум серебряные медали.
В полуфинале Рублев и Павлюченкова одержали волевую победу над дуэтом из Австралии Эшли Барти/Джон Пирс - 5:7, 6:4, 13:11.
За золото Рублев с Павлюченковой поборются с триумфаторами противостояния Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) - Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия). Добавим, что ранее российские теннисисты еще ни разу не брали медалей на Олимпиаде в миксте.
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