Павлюченкова и Рублев вышли в финал Олимпиады в миксте

Российские теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова вышли в финал олимпийского турнира в миксте, гарантировав тем самым нашей команде как минимум серебряные медали.

В полуфинале Рублев и Павлюченкова одержали волевую победу над дуэтом из Австралии Эшли Барти/Джон Пирс - 5:7, 6:4, 13:11.

За золото Рублев с Павлюченковой поборются с триумфаторами противостояния Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) - Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия). Добавим, что ранее российские теннисисты еще ни разу не брали медалей на Олимпиаде в миксте.