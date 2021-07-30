Гаджимагомедов гарантировал России вторую медаль боксерского турнира ОИ

В пятницу, 30 июля, три российских боксера ведут борьбу за выход в полуфинал Олимпиады в Токио. Первым с этой задачей справился Имам Хатаев в весовой категории до 81 кг. Вторым на ринг вышел лидер рейтинга в весовой категории до 91 кг Муслим Гаджимагомедов.

Он встречался с боксером из Германии Аммаром Риадом Абдулджаббаром. Поединок прошел при подавляющем преимуществе россиянина и судьи единогласно признали его победителем. Таким образом Гаджимагомедов гарантировал как минимум бронзовую медаль Олимпиады.

Позже свой четвертьфинальный бой проведет Андрей Замковой (до 69 кг).