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Идет  день олимпиады
30.07.2021 08:17
Рубрика: Спорт

Гаджимагомедов гарантировал России вторую медаль боксерского турнира ОИ

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В пятницу, 30 июля, три российских боксера ведут борьбу за выход в полуфинал Олимпиады в Токио. Первым с этой задачей справился Имам Хатаев в весовой категории до 81 кг. Вторым на ринг вышел лидер рейтинга в весовой категории до 91 кг Муслим Гаджимагомедов.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Боксер Хатаев нокаутировал соперника в четвертьфинале Олимпиады

Он встречался с боксером из Германии Аммаром Риадом Абдулджаббаром. Поединок прошел при подавляющем преимуществе россиянина и судьи единогласно признали его победителем. Таким образом Гаджимагомедов гарантировал как минимум бронзовую медаль Олимпиады.

Позже свой четвертьфинальный бой проведет Андрей Замковой (до 69 кг).

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