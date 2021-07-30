Боксер Хатаев нокаутировал соперника в четвертьфинале Олимпиады

Первым из российских боксеров, гарантировавшим себе медаль Олимпиады в Токио, стал Имам Хатаев.

В пятницу россиянин, выступающий в весовой категории до 81 кг, встречался в четвертьфинале с представителем Испании Газимагомедом Джалидовым и одержал яркую победу.

Бой проходил с явным преимуществом Хатаева. Во втором раунде его соперник побывал в нокдауне, а в третьем после мощного удара спортсмен из Испании оказался на настиле ринга, и рефери принял решение остановить бой.

Также в пятницу свои бои проведут Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Андрей Замковой (до 69 кг).