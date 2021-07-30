Дзюдоист Башаев победил двукратного чемпиона ОИ и вышел в полуфинал
Российский дзюдоист Тамерлан Башаев стал полуфиналистом Олимпийских игр в Токио в весовой категории свыше 100 кг.
В пятницу Башаев, занимающий первое место в мировом рейтинге, в четвертьфинале встречался с двукратным олимпийским чемпионом, 10-кратным чемпионом мира из Франции Тедди Ринером. Россиянин добился победы и продолжает борьбу за медали.
Соперник 25-летнего спортсмена в полуфинале определится по итогам схватки между Гурамом Тушишвили из Грузии и бразильцем Рафаэлом Силвой.
В активе сборной России по дзюдо в Токио пока две бронзовые медали.
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