Дзюдоист Башаев победил двукратного чемпиона ОИ и вышел в полуфинал

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев стал полуфиналистом Олимпийских игр в Токио в весовой категории свыше 100 кг.

В пятницу Башаев, занимающий первое место в мировом рейтинге, в четвертьфинале встречался с двукратным олимпийским чемпионом, 10-кратным чемпионом мира из Франции Тедди Ринером. Россиянин добился победы и продолжает борьбу за медали.

Соперник 25-летнего спортсмена в полуфинале определится по итогам схватки между Гурамом Тушишвили из Грузии и бразильцем Рафаэлом Силвой.

В активе сборной России по дзюдо в Токио пока две бронзовые медали.