Российский дзюдоист Нияз Ильясов взял бронзу Олимпийских игр в Токио

Соперником россиянина был представитель Грузии Варлам Липартелиани. Судьбу поединка решило единственное результативное действие Ильясова, за которую он получил оценку вазари.

Ильясов в основной сетке дошел до четвертьфинала, где свой поединок проиграл. После этого он попал в утешительный раунд, где добыл право выступить в бою за третье место.

Для российских дзюдоистов эта медаль стала второй на турнире.