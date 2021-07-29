29.07.2021 12:57
Рубрика: Спорт
Российский дзюдоист Нияз Ильясов взял бронзу Олимпийских игр в Токио
Российский дзюдоист Нияз Ильясов стал бронзовым призером Олимпиады в весовой категории до 100 кг.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Соперником россиянина был представитель Грузии Варлам Липартелиани. Судьбу поединка решило единственное результативное действие Ильясова, за которую он получил оценку вазари.
Ильясов в основной сетке дошел до четвертьфинала, где свой поединок проиграл. После этого он попал в утешительный раунд, где добыл право выступить в бою за третье место.
Для российских дзюдоистов эта медаль стала второй на турнире.
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