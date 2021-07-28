Российская дзюдоистка Мадина Таймазова взяла "бронзу" Олимпиады

В поединке за третье место она сумела одолеть представительницу Хорватии Барбару Матич. Эта медаль стала первой, выигранной российскими мастерами дзюдо в Токио.

В полуфинале россиянка ранее уступила двукратной чемпионке мира из Японии Тидзуру Араи. Обидчица Таймазовой в итоге и стала олимпийской чемпионкой в этой весовой категории. В финале она одолела австрийскую дзюдоистку Михаэлу Поллерес.

Еще одну "бронзу" завоевала Санне Ван Дейк.