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Идет  день олимпиады
28.07.2021 13:22
Рубрика: Спорт

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова взяла "бронзу" Олимпиады

Дзюдоистка Мадина Таймазова пополнила олимпийскую копилку сборной России бронзовой медалью.
Текст: Максим Домчев
Фото: Rob Carr/Getty Images Фото: Rob Carr/Getty Images
Фото: Rob Carr/Getty Images
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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В поединке за третье место она сумела одолеть представительницу Хорватии Барбару Матич. Эта медаль стала первой, выигранной российскими мастерами дзюдо в Токио.

В полуфинале россиянка ранее уступила двукратной чемпионке мира из Японии Тидзуру Араи. Обидчица Таймазовой в итоге и стала олимпийской чемпионкой в этой весовой категории. В финале она одолела австрийскую дзюдоистку Михаэлу Поллерес.

Еще одну "бронзу" завоевала Санне Ван Дейк.

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