Видео: Немецкая дзюдоистка объяснила, почему тренер бил ее по лицу
Дзюдоистка из Германии Мартина Трайдос прокомментировала видео, на котором тренер бил ее по лицу перед схваткой.
Ролик выложила сама спортсменка в Instagram, и тут же появились возмущенные комментарии ее подписчиков. В итоге спортсменке пришлось оправдываться перед пользователями и защищать своего наставника.
Причем сама немка подписала это видео более чем забавно. "Это было недостаточно сильно", - заявила она после поражения на стадии 1/16 финала турнира.
"Не волнуйтесь, это лишь ритуал, который у нас есть перед поединками. Тренер меня так разогревает, и это я прошу его об этом. Не надо обвинять тренера", - написала спортсменка.
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