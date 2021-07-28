Видео: Немецкая дзюдоистка объяснила, почему тренер бил ее по лицу

Дзюдоистка из Германии Мартина Трайдос прокомментировала видео, на котором тренер бил ее по лицу перед схваткой.

Ролик выложила сама спортсменка в Instagram, и тут же появились возмущенные комментарии ее подписчиков. В итоге спортсменке пришлось оправдываться перед пользователями и защищать своего наставника.

Причем сама немка подписала это видео более чем забавно. "Это было недостаточно сильно", - заявила она после поражения на стадии 1/16 финала турнира.

"Не волнуйтесь, это лишь ритуал, который у нас есть перед поединками. Тренер меня так разогревает, и это я прошу его об этом. Не надо обвинять тренера", - написала спортсменка.