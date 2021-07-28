Теннисисты Веснина и Карацев вышли в четвертьфинал ОИ в миксте
Российский теннисный дуэт Елена Веснина и Аслан Карацев сыграет в четвертьфинале Олимпийских игр в миксте.
Наша пара в первом круге обыграла французов Кристину Младенович и Николя Маю, которые были посеяны под первым номером. Матч, продолжавшийся 1 час 10 минут, завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиян.
В соревнованиях принимает участие еще один российский смешанный дуэт - Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев.
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