Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем

В среду состоялась эстафета 4Х200 м вольным стилем, в финале которой принимала участие и российская команда в составе Евгений Рылов, Мартин Малютин, Иван Гирев и Михаил Довгалюк.

Главными фаворитами заплыва считались американцы, но они в итоге оказались за пределами первой тройки.

Победы добились пловцы из Великобритании с результатом 6 минут 58,58 секунды. Российская сборная в сражении с командой Австралии сумела завоевать серебро, опередив соперников всего на 0,03 секунды.