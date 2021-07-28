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Идет  день олимпиады
28.07.2021 06:44
Рубрика: Спорт

Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем

Сборная России стала второй в эстафете 4х200 метров вольным стилем, принеся первую медаль очередного дня Олимпиады.
Текст: Максим Домчев
Российский спортсмен Евгений Рылов. Фото: РИА Новости Российский спортсмен Евгений Рылов. Фото: РИА Новости
Российский спортсмен Евгений Рылов. Фото: РИА Новости

В среду состоялась эстафета 4Х200 м вольным стилем, в финале которой принимала участие и российская команда в составе Евгений Рылов, Мартин Малютин, Иван Гирев и Михаил Довгалюк.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Рылов и Колесников выиграли золото и серебро на Играх в Токио

Главными фаворитами заплыва считались американцы, но они в итоге оказались за пределами первой тройки.

Победы добились пловцы из Великобритании с результатом 6 минут 58,58 секунды. Российская сборная в сражении с командой Австралии сумела завоевать серебро, опередив соперников всего на 0,03 секунды.

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