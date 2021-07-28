Довгалюк: За "золото" в эстафете мы еще поборемся в Париже

Михаил, из нашей четверки вы показали лучшее время на своем этапе. Могли предположить такой расклад?

Михаил Довгалюк: Я понимал, что могу проплыть лучше, чем в предварительном. Так оно и получилось. Показал лучше время. Быстрее еще не плавал. С 2016 года меня в основном ставят на первый этап. Так что было непривычно заканчивать эстафету. Но тяжелей было ребятам, которые стояли у тумбочки и наблюдали за этим месивом.

Быть финишером - это дополнительное давление. Как отнеслись к тому, что вас поставили на четвертый этап?

Михаил Довгалюк: Спокойно. От перемены слагаемых сумма не меняется. Когда плыл, думал, мы где-то в тройке. По ощущениям начал очень быстро. Потом старался держать ребят, не дать себя догнать и обогнать, хотя парни были очень мощные.

Приятно, что опередить такие плавательные державы, как Австралия и Америка?

Михаил Довгалюк: Думали о другом: получить медаль и показать лучшее время. А вообще - хотелось бы "золото", но его надо заработать. Надеюсь, в Париже покажем свое.