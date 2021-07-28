Медведев потребовал выгнать журналиста из микст-зоны на Олимпиаде

Российский теннисист Даниил Медведев гневно отреагировал на провокационный вопрос одного из иностранных журналистов в смешанной зоне после победы над Фабио Фоньини в третьем круге Олимпиады.

Во время общения с прессой зарубежный коллега, задавая вопрос Медведеву, назвал всех российских спортсменов "читерами" (мошенниками - прим.). Разумеется, такое поведение не понравилось нашему игроку.

"Я впервые в жизни не отвечу на вопрос журналиста и требую, чтобы этого человека я здесь больше не видел", - сказал Медведев, обращаясь к представителям Международной теннисной федерации (ITF).