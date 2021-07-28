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Идет  день олимпиады
28.07.2021 08:49
Рубрика: Спорт

Хачанов вслед за Медведевым вышел в четвертьфинал Олимпиады

Сразу два российских теннисиста примут участие в четвертьфинале олимпийского турнира по теннису в одиночном разряде.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира на Олимпиаде

Вслед за Даниилом Медведевым в восьмерку лучших попал Карен Хачанов, обыгравший в трех сетах аргентинца Диего Шварцмана - 6:1, 2:6, 6:1. За выход в полуфинал Хачанов поспорит либо с третьим сеяным соревнований Стефаносом Циципасом (Греция), либо с французом Уго Умбером.

Что касается Медведева, то его следующим соперником станет представитель Испании Пабло Карреньо-Буста.

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