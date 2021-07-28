Чемпион Игр-2020 Владислав Ларин - о причинах успеха в Токио

Сразу после боя Владислав не сдерживал эмоций: все-таки к этому успеху он целенаправленно шел в течение 18 лет, с тех пор как попал к тренеру Сергею Петрову, с которым занимается и сейчас. Мы попросили рассказать, что же чувствует новоиспеченный олимпийский чемпион.

Поделитесь эмоциями после победы. На ковре вы очень бурно праздновали. Что чувствуете сейчас?

Владислав Ларин: То празднование, которое было после боя, традиционная рутина, это бывает всегда, когда выигрываешь. Наверное, я в полной мере еще не осознал, что произошло. Спустя несколько дней, думаю, смогу более конкретно ответить на этот вопрос. Но, конечно, переполняют гордость и радость за команду, за страну. За тот объем работы, который был проделан. И благодарность всем ребятам, всем сотрудникам, которые с нами работали.

Показалось, что на этих Олимпийских играх соперничать вам было особо не с кем. Как вы готовились, настраивались на своих соперников?

Владислав Ларин: На самом деле мы брали во внимание опыт предыдущих Олимпийских игр. Бывали ситуации, когда дальше проходили люди, от которых этого вообще никто не ожидал. Поэтому, когда узнали сетку, мы приблизительно предположили, что ее можно пройти и к чему нужно быть готовыми. Речь, естественно, о нашей половине сетки. Что касается другой половины, там что-то предсказывать было бессмысленно. Поэтому сразу договорились, что будем следить за ней уже по ходу соревнований. Когда поняли, кто будет соперником в финале, разобрали человека, подготовили четкий план.

Все прошло, в итоге, по плану?

Владислав Ларин: Хотелось, чтобы финал прошел менее напряженно. Но в принципе я доволен тем, как провел бой.

Вся команда выступила блестяще. Собираетесь ли как-то отпраздновать этот успех в Токио или уже отложите все торжества до возвращения домой?

Владислав Ларин: В Токио возможно какое-то мини-празднование и будет, но в три часа ночи у нас уже самолет. Тут успеть бы сумку собрать. На самом деле я об этом не думал, но наверняка по приезде домой с командой отметим это дело.

На Игры в Токио приехали четыре тхэквондиста и увезли четыре медали. Как объяснить такой всплеск?

Чемпион Игр Владислав Ларин знает секреты олимпийского успеха. Фото: EPA

Владислав Ларин: Тут нет какого-то одного ключевого фактора, за счет которого можно выиграть. Тут все в совокупности: и характер, и упорная работа, и отношение спортсмена к соревнованию, к бою, к противнику. Много всего сплелось. Опять же, правильный совет тренера. Много факторов, влияющих на работу. С каждым днем уровень тхэквондо в нашей стране растет. Это и работа тренерского штаба, конкурентная среда внутри команды. У нас довольно-таки сильные ребята, с которыми работаем, грамотно спланирован тренировочный план. Все это в совокупности дало такой результат. И, конечно, настрой самих спортсменов, которые понимают, зачем они приехали и что от них требуют.

Вопрос по поводу финального боя. Когда соперник сократил отставание от вас до двух очков, какие мысли были в этот момент в голове?

Владислав Ларин: На самом деле, когда до конца раунда оставалась минута, а разрыв составлял всего два балла, я четко понимал, что буду делать, и, в принципе, можно сказать, я был больше готов выиграть, нежели соперник.

Мы ждали от вас медали и именно золотой. Все-таки вы первый номер рейтинга, чемпион Европы и мира. Вас этот статус не тяготил?

Владислав Ларин: Я просто не придаю этому значения. Меня это никак не напрягает, ни психологически, ни физически. Я понимаю, что люди, которые приезжают на Олимпийские игры, будут готовиться в первую очередь ко встрече с первым номером, и для меня это дополнительная мотивация работать усерднее на тренировках, отдавать себя полностью.

Вам 25 лет. Серебряный и бронзовый олимпийский призер Алексей Денисенко закончил карьеру в 27 лет. Вы собираетесь на следующую Олимпиаду?

Владислав Ларин: Если мне мой организм позволит это сделать, то, конечно.

Есть ощущение, что тхэквондо - спорт для молодых. С чем это связано?

Владислав Ларин: По большей части, вы, конечно, правы. Все упирается в сгонку веса. Чем взрослей становится человек, тем сложнее ему держаться в весовой категории, особенно низкой. Поэтому в легких весовых категориях текучка спортсменов просто сумасшедшая. Если взять средний возраст в каждой категории, то чем она тяжелее, тем выше возраст. Например, в тяжелом весе средний возраст 26-27 лет. То есть, если мы возьмем категорию 54-58 кг, там средний возраст дай бог 18 лет будет.

Следите ли вы за миром ММА? Если да, за кого болеете?

Владислав Ларин: Конечно, следим за миром единоборств. Болеем за всех наших ребят. За Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева, Александра Волкова, Петра Яна. Ребята показывают достойный уровень. Наблюдая за ними, ты всегда найдешь, что взять для себя, их подход к делу. Если есть у кого чему научиться, стараемся это делать.

Каждый начал заниматься своим делом

Два "золота" "серебро" и "бронза" - сборная России по тхэквондо убедительно выиграла неофициальный командный зачет в Токио. Такого в этом виде спорта еще не бывало. А ведь еще на Играх-2008 наши тхэквондисты вообще не были представлены. О причинах стремительного прогресса прямо перед финальным поединком Ларина с Георгиевски "РГ" поведал главный тренер российской команды Вадим Иванов.

Не так давно на Играх-2008 наших тхэквондистов вообще не было, а в Токио мы выиграли неофициальный командный зачет в этом виде спорта

Вадим Александрович, голова идет кругом от успехов. А ведь медальный план на Олимпиаду, который вы же и озвучивали, был гораздо скромнее: "серебро" и "бронза".

Вадим Иванов: Планы планами, но амбиции должны превосходить любой план. Я бы связал успехи в первую очередь с приходом на пост президента Союза тхэквондо России Анатолия Константиновича Терехова, при котором появился порядок в команде, во взаимодействиях, в структуре организации. Это и явилось предпосылкой того, что сегодня происходит.

Можете конкретнее, что именно изменилось? Увеличилось финансирование, появились талантливые тренеры?

Вадим Иванов: Все, что вы сказали. Да, финансирование стало больше. Практически каждый год в России проводятся значимые международные турниры. Чемпионат мира или Европы либо серия или финал Гран-при. Помимо этого - ежегодный рейтинговый турнир Russia Open. Команда стала больше выезжать на различные международные соревнования. Повысилось качество проведения самих турниров с точки зрения организации и качества судейства. Количество судей международной категории в России выросло в несколько раз. Сегодня мы такими судьями можем без проблем обеспечить любое российское соревнование. Понятно, что львиная доля финансирования - бюджетная, но есть и дополнительное привлечение средств на оперативные невозвратные нужды, когда необходимо "сделать здесь и сейчас". Ну и, наверное, важный момент - работа организации. Каждый занимается своим делом. Если это тренерский штаб, то он работает с командой, и никто со стороны его не трогает. Очевидно, что невозможно было все сделать за один год или за два. В 2000 году тхэквондо дебютировало в Сиднее, и сразу же "серебро" взяла Наталья Иванова. По идее это должно было стать толчком для развития, но, увы, произошел регресс. В 2004-м у нас отобрались два спортсмена, которые ничего не завоевали, а в 2008-м российское тхэквондо вообще не было представлено на Олимпиаде. Как раз с приходом Терехова в 2010 году пошли успехи. Две "бронзы" в Лондоне-2012, Рио-2016 - "серебро" Денисенко. Сейчас, наверное, все встало на свои места.

Вы полагаете, тхэквондо стало популярнее в России?

Вадим Иванов: Тхэквондо - популярный вид спорта, массовый. Если о количестве занимающихся нашим видом единоборств в стране, мы в топе. С другой стороны, не хватает нам освещения в средствах массовой информации. Надеемся, что с результатами, которые мы показываем в Токио, будут определенные изменения.

Оцените выступление сборной на Играх. Храмцов вчера всех поразил, когда рассказал, что выступал с травмой...

Вадим Иванов: Те четыре спортсмена, которые приехали на Олимпиаду, очень хорошо готовы, психологически, физически. Максим вчера был очень хорошо настроен, уверен в себе. Ни один соперник не создал для него проблем. Что касается руки, в нашем виде спорта такое случается. Не знаю пока результаты медицинского обследования, но для меня невооруженным взглядом видно, что это перелом.

Насколько такая травма осложняет жизнь тхэквондисту? У вас же в основном упор на удары ногами...

Вадим Иванов: Рука не только средство нападения, но и важнейшее средство защиты. Она используется на всех дистанциях, опять же в блоке, во вхождении в клинч, в работе в клинче. Основное, да, это ноги, но работа рук важна. Так что выводы делайте сами.

Кстати

По результатам исследований тхэквондо признано одним из самых травмоопасных видов единоборств. По количеству травм лица и головы впереди только ММА. Здесь очень сильно бьют ногами, поэтому нокауты нередко сопровождаются переломами лицевых костей черепа и другими тяжелыми травмами. При этом, что любопытно, более 80 процентов травм тхэквондистов приходятся на время тренировочного процесса.