Дзюдоисты Таймазова и Игольников вышли в полуфинал олимпийского турнира

Россияне Мадина Таймазова и Михаил Игольников дошли до полуфиналов олимпийского турнира по дзюдо.

В четвертьфинале Игольников, выступающий в категории до 90 кг, встречался с представителем Испании Николозом Шеразадишвили. Российский спортсмен одержал досрочную победу.

Также в полуфинал вышла и Мадина Таймазова, выступающая в категории до 70 кг. Она добыла победу над представительницей Греции Элизавет Телцидоу.