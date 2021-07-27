Российские гимнастки выиграли командное многоборье в Токио

Российские спортсменки Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Лилия Ахаимова (слева направо), завоевавшие золотые медали в командном многоборье среди женщин на соревнованиях по спортивной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Россиянки завоевывали серебряные медали четыре раза - в 1996, 2000, 2012 и 2016 годах, на Олимпиаде-2004 стали третьими. Наконец, копилка пополнилась "золотом". Ведь на Играх 1992 года на высшую ступеньку пьедестала в этом виде поднималась Объединенная команда.

В Токио наши девушки сумели опередить американок во главе с четырехкратной чемпионкой Рио Симоной Байлз еще в квалификации олимпийского турнира (171,629 против 170,562 балла). После чего она от лица всей команды уверенно обещала исправить все мелкие недочеты, чтобы в итоге снова стать лучшими.

Однако в финале произошла странная ситуации. Байлз выступила только в опорном прыжке, допустив серьезную ошибку и показав результат 13,766 балла, после чего снялась с соревнований, как изначально сообщили в Федерации гимнастики США, из-за травмы ноги. Но, как оказалось, проблема была не физической, а ментальной.

- Когда я пришла зал, я пыталась бороться со своими демонами. Я старалась ради команды. Но в конце концов, я поняла, что должна делать то, что лучше для меня и сосредоточиться на своем психическом здоровье, а не подвергать его опасности. Вот почему я решила сделать шаг назад и позволить другим гимнасткам сборной США сделать свою работу, и они сделали ее хорошо. Они серебряные призеры Олимпийских игр и могут собой гордиться, - сказала Байлз журналистам. - Я просто не доверяю себе так сильно, как раньше, я больше нервничаю и уже не получаю такого удовольствия, когда занимаюсь своим любимым делом. Терапия мне очень помогла. Но из-за сильного стресса ситуация снова выходит из-под контроля. Вы как будто сходите с ума и действительно не знаете, как справиться со всеми этими эмоциями, особенно на Олимпийских играх.

Нечто похожее мы совсем недавно слышали от японской теннисистки Наоми Осаки, которая сначала отказалась от общения с прессой на "Ролан Гаррос", а потом и вовсе снялась с "Большого шлема", когда организаторы пригрозили ей штрафами и санкциями. И тогда, и сейчас нашлись как противники, так и сторонники поведения спортсменок. В случае Симоны Байлз одни говорят про отсутствие командного духа, другие - про губительное влияние соцсетей, хейта и публичности на психику атлетов, особенно элитных.

Лидером и звездой быть непросто. Симона Байлз призналась, что испытывает психологические проблемы. Фото: Reuters

Но вернемся на помост. В сборной США Байлз было кому подстраховать. А самой Симоне еще выступать в индивидуальном многоборье и во всех отдельных видах. Казалось, что американки справятся и без нее. Ходили слухи, что лидер команды при крайней необходимости выйдет на заключительный вид, чтобы разобраться с конкурентками. Но этого не случилось. А Джордан Чайлс, вышедшая на замену Байлз на бревне, не справилась со своим видом: на вольных упражнениях она приземлилась на пятую точку, получив всего 11,700 балла. Россиянкам, которые, кстати, тоже дважды упали на брусьях и подпустили соперниц ближе, оставалось только сделать свое. На этот раз нервы не подвели.

Таким образом, сборная США не смогла защитить титул, завоеванный в Рио-2016. Российские спортсменки, наоборот, поднялись на одну ступеньку пьедестала, повторив достижение нашей мужской сборной.

После победы Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Дениса Аблязина и Давида Белявского корреспондент "РГ" спросил у последнего, насколько место в квалификации может повлиять на результат финала.

- В квалификации нужно попасть в восьмерку сильнейших команд. Вот и все. Потом все начинается сначала. На моей первой Олимпиаде в Лондоне мы были вторыми в команде, я был вторым в индивидуальном многоборье. А каким итог был? Шестое и пятое места.

Россиянки завоевывали серебряные медали четыре раза - в 1996, 2000, 2012 и 2016 годах, в 2004-м взяли бронзу. Теперь в коллекции появилось золото

Мельникова и компания смогли сделать сальто на бис. В финальную позу на вольных упражнениях Ангелина вставала уже с чемпионской улыбкой. "Было бы все так же очевидно, если бы с турнира не снялась Байлз?" - допытывались американские журналисты. Мельникова не смутилась: "Этот вопрос некорректный. В жизни всякое бывает, это большой спорт, тут нет сослагательного наклонения и нельзя ничего знать заранее. Конечно, мы видели, что Симона прекратила выступления после первого снаряда. Но мы никак на это не отреагировали. Были сконцентрированы на своих программах. После соревнований Байлз меня поздравила, я спросила, что с ней случилось. Она ответила "ничего", точнее, что это не важно. Вот и мы не обращали внимания ни на что, настраивались, что нужно сделать все по максимуму".

Капитан Ангелина Мельникова cмогла настроить команду на борьбу за "золото". Накануне финала она твердо сказала: "Девочки, у меня хорошая чуйка". И все поверили в эту информацию свыше, что есть шанс и удача будет на нашей стороне. А с медалью дальше выступать будет еще спокойнее. Фото: Reuters

Значит, выходили бороться именно за "золото"?

Ангелина Мельникова: Когда мы закончили квалификацию первыми, то поняли, что все возможно. Это создало дополнительное давление. Ведь до сих пор мы боролись лишь за "серебро" или "бронзу" и никогда за "золото". Но как только у нас появился шанс, мы его не упустили.

В Рио-2016 у вас как раз была серебряная медаль. Можете сравнить два турнира по атмосфере, ощущениям?

Ангелина Мельникова: В Рио, конечно, было эмоциональнее. Я тогда была маленькая, волновалась. Крики трибун, шум - все это сильно мешало. Сейчас я в два-три раза увереннее выхожу на помост, чем выходила там. Теперь у нас Вике Листуновой 16 лет. Успокаиваю ее. Потому что сама была такой же...

Вика, получается, если бы Олимпиада в Токио прошла по расписанию, в 2020 году, то вы бы не смогли выступить из-за ограничений по возрасту.

Виктория Листунова: Да, перенос Игр мне помог. Когда стало понятно, что смогу выступить в Токио, то изменились планы и цель. Теперь цель достигнута, нужно ставить новую и идти дальше.

Подход на бревне явно не задался. Два падения подруг по команде. Что вы чувствовали, когда выходили делать упражнение, от которого много зависело?

Виктория Листунова: Старалась сильно ни о чем не думать, просто выходить и делать свое дело. Не хуже и не лучше, а как отрабатывали на тренировках. В принципе так и получилось, я очень рада. Все хорошо, что хорошо кончается.

Фото: Reuters

Лилия Ахаимова: Знаете, мы верили, что так будет. Геля пришла к нам в зал и сказала: "Девочки, у меня хорошая чуйка". Когда человек так чувствует, ты сам начинаешь в это верить. Здорово, когда идет какая-то информация свыше, что есть шанс и удача будет на твоей стороне.

Фото: Reuters

С психологической точки зрения будет проще выступать дальше или вернется то же давление, как было после лидерства в квалификации?

Ангелина Мельникова: Тут совсем другая ситуация, когда есть медаль за спиной, намного проще выступать дальше.

Посчитаем еще и победу парней?

Ангелина Мельникова: Обязательно. Она придала уверенности, зарядила эмоционально. Потому что это, во-первых, гордость, во-вторых, просто хороший пример.

Фото: Reuters

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В гимнастическом сообществе продолжают восхищаться мужеством и силой духа россиянина Артура Далалояна, который приехал на Игры после травмы и операции на ахилловом сухожилии в апреле этого года. Обычные люди восстанавливаются и начинают нормально ходить где-то через три месяца после такого неприятного повреждения. А Далалоян сделал в Токио все шесть снарядов, в том числе опорный прыжок и вольные упражнения, и помог сборной выиграть золото в командном многоборье. Спустя 25 лет.

Немецкая газета Bild посвятила феномену Далалояну статью, заручившись комментариями своих спортсменов.

- Это какое-то безумие. Отдаю ему должное, - сказал Филипп Хердер, который не понаслышке знает, что такое проблемы со здоровьем, способные поставить крест на карьере. В 2011 году он перенес операцию на шейных позвонках с заменой диска и вынужден был прервать карьеру. Он вернулся на помост только в 2014-м.

- Невероятно. Я спросил его, как у него получилось. Он сказал мне всего три слова: "Работа, работа, работа". Если есть воля, человек может свернуть горы, - отметил тренер Валерий Беленький, который ранее выступал за СССР, представляя Азербайджан, а на играх в 1992 году в составе Объединенной команды взял золото в команде и бронзу в личном многоборье.