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Идет  день олимпиады
27.07.2021 19:00
Рубрика: Власть

Путин назвал победу Ларина знаком того, что единоборства в РФ на подъеме

Владимир Путин поздравил с олимпийским золотом Владислава Ларина, который одержал победу в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг.
Текст: Екатерина Котова
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Тхэквондист Ларин вышел в финал Олимпиады

"Поздравляю вас с замечательным достижением - победой на Играх XXXII Олимпиады в Токио. Ваш успех - яркое свидетельство того, что единоборства в России на подъеме, а отечественная школа тхэквондо готовит достойных борцов, которым по силам самые серьезные спортивные вызовы", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Особые слова благодарности Путин адресовал тренерам и наставникам, специалистам сборной команды, всем, кто поддерживал спортсмена на пути к золотой медали.

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