Путин назвал победу Ларина знаком того, что единоборства в РФ на подъеме

"Поздравляю вас с замечательным достижением - победой на Играх XXXII Олимпиады в Токио. Ваш успех - яркое свидетельство того, что единоборства в России на подъеме, а отечественная школа тхэквондо готовит достойных борцов, которым по силам самые серьезные спортивные вызовы", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Особые слова благодарности Путин адресовал тренерам и наставникам, специалистам сборной команды, всем, кто поддерживал спортсмена на пути к золотой медали.