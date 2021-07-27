Путин назвал победу Ларина знаком того, что единоборства в РФ на подъеме
"Поздравляю вас с замечательным достижением - победой на Играх XXXII Олимпиады в Токио. Ваш успех - яркое свидетельство того, что единоборства в России на подъеме, а отечественная школа тхэквондо готовит достойных борцов, которым по силам самые серьезные спортивные вызовы", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
Особые слова благодарности Путин адресовал тренерам и наставникам, специалистам сборной команды, всем, кто поддерживал спортсмена на пути к золотой медали.
Рылов - наш первый олимпийский чемпион в плавании за 25 лет 19:10
Евгений Рылов принес России первое "золото" в плавании за 25 лет - с Атланты-1996. "Плыл даже не на пределе возможностей, а буквально за пределами", - поделился с "РГ" олимпийский чемпион. "Серебро" тоже у нашего пловца - Климента Колесникова
Тхэквондист Владислав Ларин завоевал золотую медаль Олимпийских игр 16:04
Россиянин Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг. В финальном поединке первый номер рейтинга Ларин одолел представителя Северной Македонии Деяна Георгиевски. Это второе "золото" российской команды в тхэквондо