27.07.2021 10:55
Рубрика: Спорт
Тхэквондист Ларин вышел в финал Олимпиады
Россиянин Владислав Ларин гарантировал себе как минимум "серебро" олимпийского турнира по тхэквондо.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
В весовой категории свыше 80 кг россиянин, являющийся первым номером рейтинга, легко и уверенно вышел в финал.
В полуфинале соперником россиянина стал китаец Сунь Хуни. Ларин быстро захватил инициативу, поведя в счете. После двух раундов счет был 22:3 в пользу россиянина. В итоге он победил 30:3.
Соперник по финалу пока неизвестен.
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