Тхэквондист Ларин вышел в финал Олимпиады

В весовой категории свыше 80 кг россиянин, являющийся первым номером рейтинга, легко и уверенно вышел в финал.

В полуфинале соперником россиянина стал китаец Сунь Хуни. Ларин быстро захватил инициативу, поведя в счете. После двух раундов счет был 22:3 в пользу россиянина. В итоге он победил 30:3.

Соперник по финалу пока неизвестен.