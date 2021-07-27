Трефилов раскритиковал работу тренеров российских гандболисток на ОИ

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу, а ныне первый вице-президент федерации гандбола страны (ФГР) Евгений Трефилов сверхэмоционально отреагировал на поражение национальной команды от сборной Швеции (24:36) во втором ее матче на Олимпийских играх.

Трефилов, бравший золото Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, жестко раскритиковал действия нынешнего тренерского штаба сборной и отметил, что у команды нет лидера.

"Еще не видел статистику, но, кажется, в первом тайме нас немножко подтащил вратарь. А во второй половине было избиение младенцев. Грустно, ребята, грустно… Не хочу употреблять грубые слова. Все равно верю, что мы выйдем из группы, но что мне делать? Снять штаны и выйти на поле? Там пять советников сидит! Что они советуют? Не знаю. Такое впечатление, что там все мужчины в юбках, простите", - сказал Трефилов.

По его мнению, руководителям команды нельзя быть хорошими во всем. Также вице-президент ФГР отметил, что ему равно, обидится кто-то на его слова или нет.

"Мне наплевать, обидятся или нет. Говорю тренеру: "Мне все равно, что ты с ними будешь делать! Ты должен победить! Победить!". Надо начинать работать. Это самое главное. Не ходить и рассказывать, а спуститься с приподнять штаны, юбки и вперед по бездорожью! Другого способа нет. Нужен лидер на поляне. Как пел Высоцкий: "Нам вождя не доставало". Так здесь нет вождя. Одна думает, что сыграет Вяхирева, другая - что Сень что-то покажет, третья еще что-то думает", - сказал Трефилов.