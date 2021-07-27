27.07.2021 11:06
Рубрика: Спорт
Хачанов вышел в третий круг олимпийского турнира по теннису
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Австралии Джеймса Дакворта во втором раунде олимпийских соревнований.
Борьба шла лишь в стартовой партии, которая осталась за представителем России - 7:5.
После этого Хачанов доминировал на корте, отдав сопернику всего один гейм во втором сете.
В третьем круге россиянин встретится с посеянным под восьмым номером аргентинцем Диего Шварцманом.
Ранее барьер второго раунда не смог преодолеть Аслан Карацев.
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