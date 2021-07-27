Хачанов вышел в третий круг олимпийского турнира по теннису

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Австралии Джеймса Дакворта во втором раунде олимпийских соревнований.

Борьба шла лишь в стартовой партии, которая осталась за представителем России - 7:5.

После этого Хачанов доминировал на корте, отдав сопернику всего один гейм во втором сете.

В третьем круге россиянин встретится с посеянным под восьмым номером аргентинцем Диего Шварцманом.

Ранее барьер второго раунда не смог преодолеть Аслан Карацев.