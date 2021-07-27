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Идет  день олимпиады
27.07.2021 19:07
Рубрика: Власть

Путин: Наши гимнастки вписали яркую страницу в летопись олимпийских достижений

Текст: Екатерина Котова

Владимир Путин поздравил с заслуженной победой Ангелину Мельникову, Викторию Листунову, Владиславу Уразову, Лилию Ахаимову, которые заняли первое место в командных соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Кремль гордится российскими медалистами на Олимпиаде

"Впервые Россия выиграла олимпийское "золото" в командных соревнованиях по спортивной гимнастике", - подчеркнул президент в своей телеграмме.

Путин отметил, что этот успех стал достойной наградой "за талант и упорство в достижении поставленных целей, за дух товарищества, сплоченность и красивое, грациозное исполнение самых сложных элементов".

"Обойдя именитых соперниц в честной и бескомпромиссной борьбе, вы вписали яркую страницу в летопись олимпийских достижений, оправдали надежды тренеров, наставников и многочисленных болельщиков, почитателей спортивной гимнастики", - подчеркнул глава государства.

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