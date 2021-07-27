Гимнастка Мельникова: Мы выходили бороться только за "золото"

Ангелина, с каким настроем выходили на финал?

Ангелина Мельникова: Когда мы закончили квалификацию первыми, то поняли, что все возможно. Это создало дополнительное давление. Ведь до сих пор мы боролись лишь за "серебро" или "бронзу" и никогда за "золото". Но как только у нас появился шанс, мы его не упустили.

В Рио-2016 у вас как раз была серебряная медаль. Можете сравнить два турнира по атмосфере, ощущениям?

Ангелина Мельникова: В Рио, конечно, было эмоциональнее. Я тогда была маленькая, волновалась. Крики трибун, шум - все это сильно мешало. Сейчас я в два-три раза увереннее выхожу на помост, чем выходила там. Теперь у нас Вике Листуновой 16 лет. Успокаиваю ее. Потому что сама была такой же...

Вика, получается, если бы Олимпиада в Токио прошла по расписанию, в 2020 году, то вы бы не смогли выступить из-за ограничений по возрасту.

Виктория Листунова: Да, перенос Игр мне помог. Когда стало понятно, что смогу выступить в Токио, то изменились планы и цель. Теперь цель достигнута, нужно ставить новую и идти дальше.

Подход на бревне явно не задался. Два падения подруг по команде. Что вы чувствовали, когда выходили делать упражнение, от которого много зависело?

Виктория Листунова: Старалась сильно ни о чем не думать, просто выходить и делать свое дело. Не хуже и не лучше, а как отрабатывали на тренировках. В принципе так и получилось, я очень рада. Все хорошо, что хорошо кончается.

Лилия Ахаимова: Знаете, мы верили, что так будет. Геля пришла к нам в зал и сказала: "Девочки, у меня хорошая чуйка". Когда человек так чувствует, ты сам начинаешь в это верить. Здорово, когда идет какая-то информация свыше, что есть шанс и удача будет на твоей стороне.

С психологической точки зрения будет проще выступать дальше или вернется то же давление, как было после лидерства в квалификации?

Ангелина Мельникова: Тут совсем другая ситуация, когда есть медаль за спиной, намного проще выступать дальше.

Посчитаем еще и победу парней?

Ангелина Мельникова: Обязательно. Она придала уверенности, зарядила эмоционально. Потому что это, во-первых, гордость, во-вторых, просто хороший пример.