Иван Гирев: На данный момент "серебро" - это большой успех

После не самого успешного начала Игр для вас как настраивались на эстафету?

Иван Гирев: Да, не все получилось на 200 м в личном заплыве. У Мартина тоже. Но мы не унывали. Собрали волю в кулак. И выступили.

Довольны результатом?

Иван Гирев: Все хорошо. Выполнили все поставленные задачи. Конечно, всегда можно лучше. Но сейчас это успех. Британцы на данный момент сильнее. Они выиграли "золото" и "серебро" на индивидуальной дистанции 200 м. Но это не значит, что так будет всегда. Мы за себя еще постоим.

В этой эстафете медаль долгожданная. Единственный раз поднимались на пьедестал в 2008 году. Женя Рылов на 100 м на спине вчера выиграл для сборной первое "золото" за 25 лет. Помог его прорыв?

Иван Гирев: Пошли результаты - перестали нагнетать обстановку. Просто стало намного комфортнее тренироваться, выступать, смогли не зажиматься, раскрепоститься показывать достойное время.