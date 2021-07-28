Дзюдоист Игольников одержал вторую победу на Играх-2020

Дзюдоист из России Михаил Игольников вышел в четвертьфинал турнира ОИ-2020 в весовой категории до 90 кг.

Во второй схватке соперником россиянина стал представитель Азербайджана Маммадали Мехдиев. Россиянин добился победы и продолжит борьбу за медали.

24-летний Угольников - двукратный чемпион Европы.

Ранее в четвертьфинал у женщин в весовой категории до 70 кг вышла россиянка Мадина Таймазова.