Дзюдоистка Таймазова вышла в четвертьфинал Олимпиады

На Играх в Японии продолжаются соревнования по дзюдо. В весовой категории до 70 кг россиянка Мадина Таймазова в 1/8 финала встречалась с представительницей Бразилии Марией Портела.

Россиянка одержала победу и вышла в следующий раунд соревнований, где ее соперницей станет Элизавет Телциду из Греции.

Российские мастера дзюдо на нынешней Олимпиаде пока не завоевали медалей.