Голландка ван Влетен выиграла гонку с раздельным стартом на ОИ в Токио
Спортсменка из Нидерландов Аннемик ван Влетен выиграла велогонку с раздельным стартом на Олимпийских играх в Токио.
38-летняя голландка быстрее всех проехала дистанцию 22,1 км. Ее результат 30 минут 13,49 секунды.
Второй результат показала представительница Швейцарии Марлен Ройссер, уступившая почти минуту. Третий результат показала еще одна голландка Анна ван дер Брегген.
Для ван Влетен это уже вторая медаль на нынешних Играх. Ранее она стала второй в групповой гонке.
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