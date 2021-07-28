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Идет  день олимпиады
28.07.2021 07:46
Рубрика: Спорт

Голландка ван Влетен выиграла гонку с раздельным стартом на ОИ в Токио

Текст: Максим Домчев
Фото: Ronald Hoogendoorn/BSR Agency/Getty Images Фото: Ronald Hoogendoorn/BSR Agency/Getty Images
Фото: Ronald Hoogendoorn/BSR Agency/Getty Images

Спортсменка из Нидерландов Аннемик ван Влетен выиграла велогонку с раздельным стартом на Олимпийских играх в Токио.

Фото: Michael Steele/Getty Images
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38-летняя голландка быстрее всех проехала дистанцию 22,1 км. Ее результат 30 минут 13,49 секунды.

Второй результат показала представительница Швейцарии Марлен Ройссер, уступившая почти минуту. Третий результат показала еще одна голландка Анна ван дер Брегген.

Для ван Влетен это уже вторая медаль на нынешних Играх. Ранее она стала второй в групповой гонке.

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