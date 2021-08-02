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Идет  день олимпиады
02.08.2021 08:29
Рубрика: Спорт

Каменский вышел в финал Олимпиады в стрельбе из винтовки из трех положений

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сергей Каменский вышел в финал соревнований по стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров на Олимпийских играх в Токио с первого места. Результат россиянина - 1183 очка​​​.

Сам финал пройдет сегодня в 10:50 по московскому времени.

Ранее Сергей Каменский и Юлия Каримова завоевали бронзу Олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте.

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