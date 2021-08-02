Тонтоглу выиграл золото в прыжках в длину на ОИ-2020

В финале соревнований Тентоглу сумел прыгнуть на 8,41 метра. Такой же результат показал и представитель Кубы Хуан Эчеваррия. Но по попыткам золотая медаль досталась греку.

Эчеваррия стал серебряным призером соревнований, а бронзовая медаль в этом виде программы Игр досталась второму кубинцу Майкелю Мосо.

Для сборной Греции это вторая золотая медаль на Олимпиаде в Токио.