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Идет  день олимпиады
02.08.2021 06:15
Рубрика: Спорт

Тонтоглу выиграл золото в прыжках в длину на ОИ-2020

Греческий спортсмен Милтиадис Тентоглу завоевал титул олимпийского чемпиона в прыжках в длину.
Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: iStock
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В финале соревнований Тентоглу сумел прыгнуть на 8,41 метра. Такой же результат показал и представитель Кубы Хуан Эчеваррия. Но по попыткам золотая медаль досталась греку.

Эчеваррия стал серебряным призером соревнований, а бронзовая медаль в этом виде программы Игр досталась второму кубинцу Майкелю Мосо.

Для сборной Греции это вторая золотая медаль на Олимпиаде в Токио.

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