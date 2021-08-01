Где будем смотреть Олимпийские игры 2 августа

2 августа, понедельник

Первый канал

08.20 - 16.05. "Олимпийская перекличка". Прямые трансляции и включения с разных арен. (08.20). Волейбол. Женщины. Группа "В". 5-й, заключительный тур. Россия - Турция. (12.00). Велотрек. Женщины. Командный спринт. Предварительные заезды. За 7-е, за 5-е места. За "бронзу". Финал. (13.30). Греко-римская борьба. Весовые категории до 60 кг, до 130 кг. Поединки за "бронзу". Финалы. (14.55). Женская борьба. До 76 кг. За "бронзу". Финал.

23.35 - 00.35 (в ночь со 2 на 3 августа). "Дневник Олимпиады". Репортажи, итоговые комментарии.

"Россия 1"

08.15. Гандбол. Женщины. Группа "В". 5-й, заключительный тур. Россия - Испания. Прямая трансляция.

10.50 - 11.20. Стрельба пулевая. Мужчины. Винтовка, из трех положений, 50 м. Финал. Прямая трансляция.

13.30 - 15.55. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа. Предв. соревнования. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

07.55. Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала. Лешуков/Семенов (Россия) - М. Гримальт/Э. Гримальт (Чили). Прямая трансляция.

09.00. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин, 3 м. Предв. соревнования. Прямая трансляция.

10.55. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция.

13.25. Легкая атлетика. Финалы. Женщины. Диск, 5000 м. Мужчины. 3000 м с/п. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.