Камачо-Куинн выиграла стометровку с барьерами на Олимпийских играх

В финале забега на 100 метров с барьерами у женщин наиболее предпочтительными шансы на победу были у американки Кендры Харрисон, являющуюся рекордсменкой мира на этой дистанции.

Однако победу одержала представительница Пуэрто-Рико Ясмин Камачо-Куинн . Она показала результат - 12,37 секунды. Харрисон стала лишь второй, проиграв чемпионке 0,15 секунды. Бронза у представительницы Ямайки Меган Таппер.

Для команды Пуэрто-Рико эта медаль стала первой на Играх в Токио.