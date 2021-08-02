Камачо-Куинн выиграла стометровку с барьерами на Олимпийских играх
В финале забега на 100 метров с барьерами у женщин наиболее предпочтительными шансы на победу были у американки Кендры Харрисон, являющуюся рекордсменкой мира на этой дистанции.
Однако победу одержала представительница Пуэрто-Рико Ясмин Камачо-Куинн . Она показала результат - 12,37 секунды. Харрисон стала лишь второй, проиграв чемпионке 0,15 секунды. Бронза у представительницы Ямайки Меган Таппер.
Для команды Пуэрто-Рико эта медаль стала первой на Играх в Токио.
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