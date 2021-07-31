Ямайские спортсменки заняли весь пьедестал в беге на 100 м на Олимпиаде

В субботу, 31 июля, в соревнованиях по легкой атлетике на Олимпиаде в Токио были разыграны три комплекта наград. В конце вечерней сессии женщины соревновались в королевской дистанции - в беге на 100 метров.

В итоге забег превратился в соперничество спортсменок из Ямайки. Победу праздновала Элейн Томпсон, показавшая результат - 10,61. Ранее на Олимпиадах никто не преодолевал эту дистанцию так быстро.

Второе место заняла Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, бронзу завоевала Шерика Джексон.