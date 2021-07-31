Даниэль Столь стал олимпийским чемпионом Токио в метании диска

Шведский легкоатлет Даниэль Столь занял первое место на Олимпийских играх в Токио в метании диска. В своей лучшей попытке Столь отправил снаряд на 68,90 м.

Второе место также занял спортсмен, представляющий Швецию, Симон Петтерссон (67,39 м).

Совсем чуть-чуть не хватило до серебра австрийцу Лукасу Вайсхайдингеру. Его результат - 67,07 м.

Отметим и результат австралийца Мэттью Денни - он проиграл Вайсхайдингеру всего 5 см.