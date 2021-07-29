29.07.2021 09:52
Рубрика: Спорт
Сборная Австралии по легкой атлетике помещена на карантин из-за коронавируса
63 легкоатлета сборной Австралии помещены на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом.
О принятом решении сообщил Национальный комитет Австралии. Все они сдали тесты на коронавирус и ожидают результатов.
"Сборная Австралии по легкой атлетике изолирована в своих номерах из-за мер предосторожности после того, как коронавирус был обнаружен у атлета из США", - говорится в заявлении.
По данным СМИ, речь идет о чемпионе мира по прыжкам с шестом Сэме Кендриксе.
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28.07.2021