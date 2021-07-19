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19.07.2021 17:28
Рубрика: Спорт

Итальянский журналист помещен на карантин в Токио

Текст: Николай Долгополов
Фото: Charly TRIBALLEAU / AFP Фото: Charly TRIBALLEAU / AFP
Фото: Charly TRIBALLEAU / AFP

Воскресный вечер запомнится коллеге-журналисту надолго. В аэропорту Токио молодой итальянец сдал необходимые анализы. И вскоре был направлен к машине скорой помощи. Она и домчала его в отель, где находятся на карантине все гости, чей приезд в Японию связан с Олимпиадой-2020.

Фото: Philip FONG / AFP
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Как сообщается на сайте Международной Ассоциации спортивной прессы (АИПС), у спортивного журналиста нет симптомов заболевания. Однако он не прошел так называемый saliva test - тест на слюну или анализ на слюну.

Теперь за Торжественной церемонией открытия Игр-2020 ему предстоит наблюдать по телевизору из одиночного номера гостиницы. Итальянец открыл список представителей зарубежной прессы, помещенной на карантин. Судя по всему, этот список может пополниться и другими его иностранными собратьями по профессии, прилетающими на Олимпиаду.

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