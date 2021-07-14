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14.07.2021 20:26
Рубрика: Спорт

На Олимпиаде в Токио спортсмены сами будут надевать медали на награждении

Текст: Максим Домчев

Ограничения из-за пандемии коронавируса вынудили организаторов Олимпиады в Токио изменить процедуру награждения победителей и призеров.

Фото: Олимпийский комитет России
Олимпийский комитет России показал талисманы сборной

Как сообщил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, из-за высокого риска распространения коронавирусной инфекции церемония награждения претерпит существенные изменения. Сами спортсмены будут надевать себе на шею полагающиеся им награды.

"Медаль принесут на подносе, а затем спортсмен возьмет ее сам и наденет на шею. Человек, который положит медаль на поднос, будет делать это только в продезинфицированных перчатках, чтобы спортсмен мог быть уверен, что никто не прикасался к ней раньше", - цитирует АР слова Баха.

Олимпиада в Токио стартует 23 июля и продлится до 8 августа.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио