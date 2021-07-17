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17.07.2021 16:25
Рубрика: Спорт

Раскрыта причина исчезновения приехавшего на Игры-2020 штангиста из Уганды

Текст: Николай Долгополов
Президент Международной Ассоциации спортивной прессы итальянец Джанни Мерло. Фото: Александр Вильф / РИА Новости Президент Международной Ассоциации спортивной прессы итальянец Джанни Мерло. Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Президент Международной Ассоциации спортивной прессы итальянец Джанни Мерло. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Как мы уже сообщали штангист из Уганды Юлиус Ссекитолеко таинственно исчез из отеля города Идзумисано, что неподалеку от Осаки.

Фото: REUTERS
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О причинах исчезновения сообщил президент Международной Ассоциации спортивной прессы итальянец Джанни Мерло.

Поначалу причина такого странного ухода была непонятна. Но затем в номере, где жил штангист была найдена его записка: "Я хочу работать в Японии".

До этого полиция предполагала, что 20-летний штангист испугался предстоящего ПЦР-теста. Быть может, он болен и представляет настоящую опасность?

Страхи о возможном разносчике инфекции развеял один из руководителей делегации Уганды. Он утверждает, что Юлиус вполне здоров. А сбежал потому, что узнал: ему не придется соревноваться в весовой категории до 67 килограммов, в начале следующей недели предстоит досрочный отлет домой. И штангист пустился в бега.

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