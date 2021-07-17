14 человек, связанных с Олимпиадой-2020, сдали положительные тесты с 1 июля

Итак, первый положительный тест зарегистрирован в Олимпийской деревне. Той самой, которая, по словам президента МОК Томаса Баха, должна было стать "самым безопасным местом Олимпиады". Эту же точку зрения разделяли и организаторы. А теперь 60-летний член делегации из Нигерии помещен, по сообщению оргкомитета Игр, на двухнедельный карантин. Его тест в аэропорту был отрицательным, но последующий, проведенный уже в деревне, дал положительный результат.

Не сбывается и другая надежда руководителя МОК, еще недавно заявившего, что благодаря принятым мерам, риск заразиться для жителей Японии "нулевой". Конечно, вряд ли прилет уже около 9000 тысяч лиц, аккредитованных на Олимпиаде, мог сказаться на постоянно увеличивающемся количестве инфицированных в японской столице. В пятницу здесь выявлен 1271 случай заболевания ковидом. Но 14 человек, сдавших позитивные тесты, начиная с 1-го июля, это лица, так или иначе связанные с Играми. О бедном нигерийце мы уже говорили. Еще четыре относятся к персоналу, семеро работают по контрактам, двое - иностранные журналисты.

Задача организаторов понятна: не допустить еще более серьезного всплеска заболевания. И в Японии делается для этого абсолютно все возможное. Каков будет результат станет понятно уже в ближайшее время. Открытие Игр - 23 июля.