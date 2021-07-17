Новости

Турчак: Россияне смогут направить свои предложения в народную программу ЕР 13:46
В Сочи набережную увеличат на 300 метров в сторону моря 13:34
Китай успешно испытал многоразовый суборбитальный корабль 13:03
"Краснодар" приобрел нападающего из Колумбии 12:38
"Барселона" получила предложение от клуба из России о переходе Брейтуэйта 12:29
14 человек, связанных с Олимпиадой-2020, сдали положительные тесты с 1 июля 12:27
Посетители МАКС увидят экспозицию с элементами виртуальной реальности 11:47
В Англии найден пещерный дворец короля-изгнанника IX века 11:47
Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19 11:33
Мэр Собянин дал старт избирательной кампании "Единой России" в Москве 11:33
В коробке ставропольских томатов нашли записку с просьбой спасти из рабства 11:30
Кубинская вакцина показала 100%-ную защиту от COVID в тяжелых случаях 11:17
Оперштаб: в Москве выявлен 4561 новый случай COVID-19 11:09
Бердыев прокомментировал переговоры с РФС 11:00
В Амурской области произошло лобовое столкновение поездов 10:57
В Россельхознадзоре выявили признаки массовой подделки рыбных консервов 10:44
Посетителям МАКС-2021 покажут первые российские "электросамолеты" 10:42
Наталья Сергунина рассказала о возможностях конкурса "Доброволец Москвы" 10:29
12 перепрофилированных под COVID стационаров возвращаются к плановой работе в Москве 10:05
Кто представит РФ и Беларусь в конкурсах на "Славянском базаре в Витебске" 09:27
Эксперты предупредили о последствиях деловой переписки в соцсетях 09:08
Пресс-секретарь Зеленского раскритиковал итоги переговоров Меркель и Байдена 08:52
Россиянка Авсарагова одержала вторую победу в Bellator 08:28
90 человек погибли от наводнения в округе Арвайлер в Германии 08:26
В Олимпийской деревне в Токио выявлен заболевший коронавирусом 08:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
17.07.2021 12:27
Рубрика: Спорт

14 человек, связанных с Олимпиадой-2020, сдали положительные тесты с 1 июля

Текст: Николай Долгополов
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Итак, первый положительный тест зарегистрирован в Олимпийской деревне. Той самой, которая, по словам президента МОК Томаса Баха, должна было стать "самым безопасным местом Олимпиады". Эту же точку зрения разделяли и организаторы. А теперь 60-летний член делегации из Нигерии помещен, по сообщению оргкомитета Игр, на двухнедельный карантин. Его тест в аэропорту был отрицательным, но последующий, проведенный уже в деревне, дал положительный результат.

Фото: Philip FONG / AFP
На Олимпиаде в Токио спортсмены сами будут надевать медали на награждении

Не сбывается и другая надежда руководителя МОК, еще недавно заявившего, что благодаря принятым мерам, риск заразиться для жителей Японии "нулевой". Конечно, вряд ли прилет уже около 9000 тысяч лиц, аккредитованных на Олимпиаде, мог сказаться на постоянно увеличивающемся количестве инфицированных в японской столице. В пятницу здесь выявлен 1271 случай заболевания ковидом. Но 14 человек, сдавших позитивные тесты, начиная с 1-го июля, это лица, так или иначе связанные с Играми. О бедном нигерийце мы уже говорили. Еще четыре относятся к персоналу, семеро работают по контрактам, двое - иностранные журналисты.

Задача организаторов понятна: не допустить еще более серьезного всплеска заболевания. И в Японии делается для этого абсолютно все возможное. Каков будет результат станет понятно уже в ближайшее время. Открытие Игр - 23 июля.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио