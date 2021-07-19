Алексей Березуцкий утвержден главным тренером ЦСКА

Футбольный клуб ЦСКА официально объявил, что в нынешнем сезоне команду возглавит Алексей Березуцкий. После отставки хорватского специалиста Ивицы Олича он был назначен исполняющим обязанности главного тренера.
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Уже в понедельник на контрольный матч против "Нижнего Новгорода" он выведет команду в новом для себя статусе.
Алексей Березуцкий работает в ЦСКА с 2020 года. Он занимал пост генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам, а позже стал одним из ассистентов Виктора Ганчаренко. После ухода белорусского специалиста он работал и в штабе Олича.