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19.07.2021 11:59
Рубрика: Спорт

Федун объяснил, что тормозит развитие футбола в России

Текст: Максим Домчев

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун рассказал, что же мешает развитию российского футбола.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Федун назвал задачи "Спартака" в год столетия клуба

Он коснулся темы предлагаемых реформ клубного футбола. При этом Федун отметил, что РФС не имеет мандата на проведение реальных изменений.

"К сожалению, у РФС нет мандата на проведение реальных реформ. Российский футбол до сих пор отличается от любого другого тем, что он не является экономической системой. Все клубы заняты тем, что они должны зарабатывать деньги, выдерживать какие-то финансовые показатели, а для нашего футбола важно другое - амбиции тех или иных руководителей, привязанных к этим клубам", - приводит слова Федуна ТАСС.

По словам руководителя "Спартака" главной проблемой развития профессионального футбола в стране является тот факт, что он не является коммерческим проектом. В России футбол - во многом социальный проект, это тормозит его развитие.

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